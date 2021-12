Grecia: morto l'ex presidente Papoulias

(ANSA) - ATENE, 26 DIC - "Con tristezza, diamo il nostro ultimo saluto al presidente Karolos Papoulias, ringraziandolo per la sua vigorosa difesa della coesione sociale e dell'unità nazionale". Così la presidente greca Katerina Sakellaropoulou, in un comunicato di cordoglio, annuncia la morte dell'ex capo dello Stato, che aveva 92 anni. Eletto nel 2005, guidò il Paese nel pieno della crisi economica nata nel 2008 e ottenne un secondo mandato di cinque anni nel 2010.

Membro fondatore del Movimento Panellenico Socialista (Pasok), dal 1974 in poi Papoulias venne eletto membro del Comitato Centrale in tutti i congressi del Pasok. Papoulias, oltre ad essere stato un grande collaboratore del defunto premier socialista Andreas Papandreou, fu anche un suo grande amico, stretto collaboratore e confidente. (ANSA).