Yemen: Riad annuncia operazione su larga scala contro Huthi

(ANSA) - SANAA, 25 DIC - La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita ha annunciato una nuova operazione su "larga scala" in Yemen, dopo che ieri sera un attacco degli insorti sciiti Huthi ha provocato almeno due vittime in territorio saudita. Immediata è giunta la replica dei ribelli, vicini all'Iran, che hanno promesso a Riad di rispondere con "operazioni dolorose finché continuerà la sua aggressione e i suoi crimini", seondo quanto dichiarato da un portavoce Huthi, Yahya Saree, in un comunciato pubblicato sul canale Telegram del gruppo. (ANSA).