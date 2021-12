Covid:appello Macron a farsi test prima di Natale

(ANSA) - PARIGI, 23 DIC - Emmanuel Macron, invita i connazionali a rispettare i cosiddetti 'gesti barriera' - come il distanziamento o l'uso della mascherina' e a sottoporsi ad un test preventivo anti-Covid prima di Natale. In un messaggio pubblicato questa mattina su Twitter, il presidente francese alle prese con un'impennata dei casi legati alla variante Omicron scrive: "Buone Feste a tutti! A coloro che avranno la gioia di ritrovarsi in famiglia per Natale: i gesti barriera, un test preventivo per essere sicuri, e in caso di sintomi, ci si isola, si lancia l'allerta". Nel messaggio, il presidente di Francia torna a ringraziare il personale sanitario, "tutti coloro che sono mobilitati per curarci e proteggerci".

"Prendiamoci cura gli uni degli altri", esorta Macron, in un momento in cui i contagi sono in forte aumento, in particolare a Parigi, una delle città più popolose al mondo dove in questi ultimi giorni si sono andate moltiplicando le file davanti alle farmacie e i laboratori di analisi per realizzare test anti-Covid. Ieri, il ministro della Salute, Olivier Véran, ha detto che la Francia supererà "probabilmente i 100.000 contagi al giorno entro fine mese". Secondo quanto riferito sempre ieri dal portavoce del governo, Gabriel Attal, la variante Omicron sta progredendo ad "altissima velocità" e potrebbe divenire dominante entro Natale o nel nuovo anno. Parigi sta attualmente valutando l'ipotesi di una nuova stretta che potrebbe venire annunciata lunedì. (ANSA).