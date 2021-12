L'Oms avverte, con Omicron una nuova tempesta è in arrivo

"Una nuova tempesta sta arrivando" in Europa con la variante Omicron del Covid che "entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull'orlo del baratro". Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge invitando tutti a fare la terza dose di vaccino. "Boost, boost, boost", ha esortato sottolineando che "il booster è la difesa più importante contro Omicron". L'invito si discosta dalla linea ufficiale dell'Oms i cui vertici più volte hanno ammonito i governi che la terza dose di vaccino è un lusso e sarebbe meglio cedere i vaccini in più ai Paesi in difficoltà.