Di Maio, in legge bilancio 100 mln in più a Cooperazione

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Abbiamo lavorato all'incremento delle risorse dedicate alla nostra Cooperazione allo Sviluppo, ben consapevoli del nesso inscindibile che lega sviluppo, diritti umani, sicurezza e gestione dei flussi migratori". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo intervento conclusivo della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo.

"Nella legge di bilancio in discussione in Parlamento - ha precisato il titolare della Farnesina - incrementiamo queste risorse di oltre 100 milioni all'anno fino al 2026, per avvicinarci progressivamente alla soglia dello 0,7% del Pil prevista nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite". (ANSA).