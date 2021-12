Parigi, liberata una delle due donne rapite

(ANSA) - PARIGI, 20 DIC - Una delle due donne trattenute in ostaggio da un uomo all'interno di un negozio di rue d'Aligre, nel centro di Parigi, è stata liberata: è quanto riferiscono fonti della prefettura citate dall'emittente LCI. La donna è "indenne", precisano le fonti, mentre le teste di cuoio proseguono le trattative con l'uomo asserragliato all'interno.

La notizia della liberazione di una delle due donne trattenute in ostaggio da questo pomeriggio in un negozio della Rue d'Aligre è stata confermata su Twitter dalla Prefettura di Polizia di Parigi. "Lo squilibrato ha appena liberato una degli ostaggi, che è indenne.

Le trattative sono ancora in corso con la BRI", le teste di cuoio francesi, che continuano a trattare con l'individuo, si legge nel messaggio pubblicato sul social network. L'uomo, che secondo diverse fonti sarebbe un tunisino di 56 anni, è ancora asserragliato all'interno insieme all'altra donna trattenuta in ostaggio. (ANSA).