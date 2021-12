Covid: Spagna, diffusione di Omicron in 'rapido aumento'

(ANSA) - MADRID, 20 DIC - Le autorità sanitarie spagnole stanno riscontrando un "rapido aumento" della diffusione della variante Omicron del coronavirus: lo rende noto un documento pubblicato dal Ministero della Sanità.

Dai primi dati preliminari sui tamponi sequenziati, indica il testo, si osserva che tra la prima e la seconda settimana di dicembre la prevalenza di questa variante è passata dal 3,4% al 47,2%. Per il momento, spiega il documento del ministero, i dati disponibili sono ancora "poco rappresentativi della situazione nazionale", in quanto provengono da sole sei regioni. Tuttavia, aggiunge, "la velocità" con cui si sta espandendo Omicron, sta provocando ritardi nell'ottenimento e la comunicazione" dei dati, il che potrebbe far sì che "l'intensità" della circolazione di questa variante in questo momento possa essere "sottostimata". (ANSA).