Ministro Gb, forse è troppo tardi per reagire a Omicron

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Potrebbe essere troppo tardi per rispondere a Omicron" poiché i casi di questa variante del Covid nel Regno Unito sono già molto diffusi. Lo sostiene in un editoriale sul Sunday Telegraph, la versione domenicale del giornale conservatore, il ministro della Salute britannico Sajid Javid. "Ci sono ancora molte cose che non sappiamo della variante", scrive ancora sottolineando che "dobbiamo essere lucidi sulla sfida che Omicron presenta. La nostra strategia da quando è emersa è stata e rimane quella di guadagnare tempo affinché i nostri scienziati possano valutare la minaccia e costruire le nostre difese". (ANSA).