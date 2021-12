La Rep. Ceca ricorda i 10 anni dalla morte di Vaclav Havel

(ANSA) - PRAGA, 18 DIC - Nella Repubblica Ceca oggi è stato commemorato il decimo anniversario della morte di Vaclav Havel, drammaturgo, dissidente, artefice della rivoluzione di velluto nel 1989 e primo presidente cecoslovacco e ceco. Numerosi gli eventi pubblici organizzati in tutto il Paese.

A Praga è in corso un progetto commemorativo audiovisivo dal titolo "10 anni senza V. H.": le sue fotografie e i suoi pensieri sono esposti nei tram e autobus e in diversi luoghi luoghi della capitale. A Klarov, il quartiere praghese nei pressi dell'Ufficio del governo, è stata accesa un'installazione luminosa di Jiri David a forma di cuore.

Havel viene ricordato anche in oltre 30 altre località. A Pilsen decine di persone hanno ascoltato una lettura pubblica dei brani tratti delle sue opere. Una cinquantina dei suoi sostenitori hanno preso parte alla marcia commemorativa dalla fabbrica di birra a Trutnov (nord-est) per accendere le candele e depositare i fiori davanti alla casa di campagna di Havel a Hradecek, dove morì il 18 dicembre 2011 all'età di 75 anni.

