Covid: Olanda verso un nuovo lockdown, decisione in serata

L'Olanda si prepara a un nuovo lockdown. Secondo quanto riportano i media locali, il Team nazionale di gestione delle epidemie ha raccomandato al governo "misure rigorose" per frenare la diffusione della variante Omicron, con la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri e negozi non essenziali. L'annuncio è atteso nel corso di una conferenza stampa del premier Mark Rutte e del ministro della Salute, Hugo de Jonge, questa sera alle 19.

Già all'inizio della settimana il governo aveva prorogato fino al 14 gennaio le restrizioni in vigore dallo scorso 28 novembre, inclusa la chiusura di tutti i servizi non essenziali tra le 17 e le 5.