Covid: Germania inserisce Gb in lista Paesi a alto rischio

(ANSA) - BERLINO, 18 DIC - La Germania ha inserito la Gran Bretagna nella lista dei Paesi ad alto rischio per la diffusione del Covid, secondo quanto hanno annunciato questa sera le autorità sanitarie di Berlino. La decisione comporta una serie di restrizioni sui viaggi, che entreranno in vigore alla mezzanotte di domenica. Tra queste, precisa l'Istituto Robert Koch, l'obbligo di una quarantena di due settimane per chi arrivi dal Regno Unito in Germania, anche se vaccinato. (ANSA).