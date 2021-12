Turchia chiede a Netflix di rimuovere serie per 'immoralità'

(ANSA) - ISTANBUL, 17 DIC - Il Consiglio per la Radio e la Televisione di Turchia (Rtuk) ha multato Netflix a causa di contenuti ritenuti immorali nella serie spagnola "Donde caben dos" ('Non c'è due senza... ' il titolo italiano) di cui è stata chiesta la rimozione. Secondo media turchi, Rtuk ha ritenuto la fiction "immorale" perché affronta il tema dell'omosessualità, dell'incesto e dello scambio di coppia, tematiche che "violano i valori morali della società".

Oltre a Netflix, Rtuk ha multato anche i canali televisivi privati Halk Tv e Tele1 per vari motivi tra cui "insulto ai valori religiosi" e avere definito "dittatore" il presidente Recep Tayyip Erdogan. (ANSA).