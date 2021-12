Russia offre a Usa e Nato corposo trattato di pace

(ANSA) - MOSCA, 17 DIC - La Russia ha inviato agli Usa e alla Nato un corposo 'trattato di pace', ciascuno di nove articoli, in cui articola le sue richieste per alleggerire le tensioni in Europa dell'est. Il ministero degli Esteri russo (Mid) annuncia che il documento è stato consegnato alle parti il 15 dicembre.

Tra le misure proposte, anticipate da vari media russi, vi è la creazione di una "hotline" tra Mosca e la Nato, la promessa da parte degli Usa di "non espandere" ulteriormente la Nato e di "non accettare" al suo interno paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica. (ANSA).