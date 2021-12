Omicron: Portogallo, sarà 80% dei contagi entro fine anno

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Omicron potrebbe rappresentare l'80% di tutti i nuovi casi di Covid in Portogallo entro la fine del mese. Lo ha detto il ministro della Salute Marta Temido spiegando che la nuova variante potrebbe rappresentare la metà dei contagi già la settimana di Natale per salire all'80% entro Capodanno.

Il Paese, che ha uno dei tassi di vaccinazione più alti del mondo, nei giorni scorsi ha registrato il picco di casi da febbraio (5.800 in 24 ore mercoledì scorso), anche se ricoveri e decessi si mantengono sotto ai livelli di 10 mesi fa.

Temido - riporta il Guardian - non ha annunciato nuove restrizioni, ma ha affermato che sono necessari "più mascherine, più test, più vaccinazioni e più controlli alle frontiere".

