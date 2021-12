Gb: candidato Tory sconfitto in storica roccaforte

(ANSA) - LONDRA, 17 DIC - Sconfitta schiacciante per i conservatori del premier britannico Boris Johnson alle elezioni suppletive in un collegio elettorale mai perso in precedenza, un risultato che solleva seri interrogativi sulla sua leadership.

Secondo i risultati ufficiali diffusi oggi, la candidata liberaldemocratica Helen Morgan ha vinto con il 47% dei consensi, quasi 6.000 voti di vantaggio sul candidato conservatore, Neil Shastri-Hurst, nel collegio di North Shropshire, nel centro del Paese, che è stata una roccaforte dei tories per 200 anni.

Morgan ha affermato che gli elettori hanno inviato un messaggio "forte e chiaro" a Johnson che "la festa è finita".

"Il vostro governo, basato su bugie e spavalderia, sarà ritenuto responsabile. Può e sarà sconfitto", ha detto subito dopo la vittoria. (ANSA).