Gb: regina cancella pranzo di Natale per timori Omicron

(ANSA) - LONDRA, 16 DIC - La regina Elisabetta ha cancellato il tradizionale pranzo di Natale coi membri della famiglia reale allargata (inclusi anche i cugini della sovrana) che si doveva tenere la settimana prossima al castello di Windsor a causa dei timori sulla diffusione della variante Omicron del coronavirus in Gran Bretagna. Lo ha dichiarato una fonte di Buckingham Palace alla agenzia di stampa britannica PA, secondo cui la decisione è stata presa in via precauzionale. (ANSA).