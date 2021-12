Covid: tamponi gratuiti per turisti italiani in Carinzia

(ANSA) - UDINE, 16 DIC - La Carinzia (Austria) e Villach (Villacco) mettono a disposizione tamponi gratuiti nei centri dedicati per garantire ai turisti italiani un soggiorno tranquillo prima del rientro a casa. Lo si apprende da una nota dell'ente del turismo carinziano.

La nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute italiano prevede che, dal 16 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, tutti coloro che abbiano soggiornato in Austria e si accingano a tornare in Italia dovranno esibire l'esito negativo di un test molecolare (PCR) o test antigenico eseguito nelle 24 o nelle 48 ore (in caso di PCR) precedenti all'ingresso in Italia.

In Carinzia sono disponibili numerosi centri dislocati in tutta la regione. Se qualche turista italiano non riuscisse a fare il tampone nell'area dove ha trascorso le vacanze, potrà fermarsi in ogni caso a Villach, ultima città sulla direttrice autostradale Klagenfurt - Tarvisio - Udine, attrezzata con due hub per eseguire i tamponi. Questi, predisposti per effettuare i test antigenici gratuiti sono il Testcontainer Nikolaiplatz Villach, tutti i giorni con orario 09.00-19.00 (durante le festività, nei giorni 24, 25, 26, 31.12 e 01.01 l'orario sarà 09.00-13.00) oppure quello allestito nell'area parcheggio del centro commerciale Atrio Villach con i seguenti orari, lunedì - venerdì 07.00-12.00 13.00-19.00; sabato 07.00-12.00 13.00-18.00 (escluso domenica e giorni festivi). (ANSA).