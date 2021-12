Omicron: Johnson, 'in Gb saliti ricoveri del 10%'

(ANSA) - LONDRA, 15 DIC - I ricoveri per Covid in Gran Bretagna sono aumentati del 10%, e di un terzo a Londra, in una settimana, spinti anche dalla rapida crescita della variante Omicron. Lo ha detto in una conferenza stampa il premier britannico Boris Johnson. Come ha sottolineato il Chief medical officer dell'Inghilterra, Chris Whitty, dagli ultimi grafici emerge come la curva dei contagi dalla variante Delta è tendenzialmente piatta, mentre quella di Omicron vede un raddoppio di casi in due giorni, anche più rapidamente in alcune zone del Paese. Per Johnson è quindi "vitale" la terza dose di vaccino: ha ricordato che finora la risposta dei birtannici è stata positiva, con il record di 656.000 'booster' somministrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 24,7 milioni, e la copertura del 90% degli over 70, il doppio della media Ue in proporzione e più del doppio degli Usa. Con i numeri di oggi sulle infezioni però arriva anche la previsione di nuovi record di contagi da qui a Natale, con picchi di ricoveri. Non a caso Whitty ha invitato a ridurre i contatti sociali e familiari durante le festività. (ANSA).