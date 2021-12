Figlia Navalny, un giorno la Russia entrerà in Ue

(ANSA) - STRASBURGO, 15 DIC - "Nonostante tutte le difficoltà e i problemi che l'Ue ha e dovrà incontrare, io credo nel suo futuro e credo che un giorno il mio Paese ne entrerà a far parte". Così Daria Navalnaya, la figlia del dissidente russo in prigione Alexey Navalny, durante il suo discorso all'Eurocamera alla cerimonia di consegna del premio Sacharov. "La Russia è una parte dell'Europa e ci sforzeremo di diventarne parte. Non vogliamo l'Europa dei cancellieri e dei ministri che sognano un posto nel consiglio delle aziende statali di Putin o di navigare sullo yacht di un oligarca", ha aggiunto. (ANSA).