Covid:deputati Polonia No Wax sotto scritta ispirata a Auschwitz

(ANSA) - VARSAVIA, 15 DIC - Sdegno e proteste in Polonia per un gruppo di deputati No vax del partito Konfederacja di estrema destra che si sono fotografati davanti al Parlamento sotto la scritta "Il vaccino ti renderà libero" ispirata dal tragico annuncio "Arbeit macht frei" (Il lavoro ti renderà libero) all'ingresso principale del campo dello sterminio nazista Auschwitz.

"L'iniziativa dimostra in modo drammatico come si può ferire la santa memoria di mostruosi crimini tedeschi" ha scritto il premier Mateusz Morawiecki su twitter. Per Rafal Grupinski deputato di opposizione della Piattaforma civica si tratta della "dimostrazione scandalosa e vergognosa della corruzione morale".

Per l'incaricato d'affari dell'ambasciata d'Israele questa scritta offende la memoria delle vittime di Olocausto.

Contro la iniziativa ha protestato fra altri la direzione del Museo di Auschwitz. (ANSA).