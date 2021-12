Covid: in Gb è record di contagi, raddoppiano casi Omicron

(ANSA) - LONDRA, 15 DIC - E' boom di contagi da Covid nel Regno Unito: sono stati registrati 78.610 casi, un record assoluto giornaliero da inizio pandemia, con 165 morti, in aumento rispetto ai 150 di ieri, Mentre le infezioni da variante Omicron sono quasi raddoppiate, salendo da 4.671 a 10.017. Oggi è stato segnato anche il record delle terze dosi somministrate, ben 656.711, in quella che il governo britannico he definito la "corsa fra i vaccini e il virus". (ANSA).