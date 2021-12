Sarah Ferguson, la regina esempio più straordinario di integrità

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Per capeggiare bisogna dare l'esempio e penso che la regina sia veramente l'esempio iconico e più straordinario di integrità, rispetto anche a ciò che è giusto e sono molto onorata di rispondere a questa domanda".

Così la duchessa di York, Sarah Ferguson, ospite di Bruno Vespa a Porta Porta, ha risposto alla domanda se sia facile avere, con la regina, un normale rapporto tra suocera e nuora.

Sulla compianta principessa Diana e la vita di Corte, Sarah sostiene: "Non credo che Diana fosse cambiata. Era una donna coraggiosa, forte e una straordinaria mamma. Proprio oggi mi ricordavo quando mi diede una stoffa turchese straordinaria in modo che mi potessi fare un abito per il suo matrimonio. Era così: gentile e premurosa. Oggi sarebbe orgogliosa dei sui figli e dei suoi nipoti". Per quanto riguarda Meghan Markle, moglie del principe Henry, secondo la duchessa di York: "La cosa più importante, e se Diana fosse qui lo direbbe anche lei, è che sono molto felici. E' meraviglioso vedere quel bambino che abbiamo visto piangere al funerale che ora invece è felice", ha aggiunto. (ANSA).