Pamuk, 'mai pensato la Turchia potesse cadere così in basso'

(ANSA) - ISTANBUL, 14 DIC - "Quarant'anni fa non avrei mai immaginato che il mio Paese potesse arrivare a una situazione così terribile sia a livello politico sia economico". Lo ha affermato lo scrittore turco premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk ricevendo a Istanbul un premio letterario per il suo ultimo libro, 'Veba Geceleri' ('Le notti della peste', di prossima pubblicazione in Italia). Il romanzo è stato recentemente messo sotto inchiesta per presunte critiche contro il fondatore della Repubblica di Turchia, Mustafa Kemal Ataturk.

