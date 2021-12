Via libera Consiglio Ue a sanzioni mercenari russi Wagner

Via libera del Consiglio Affari Esteri Ue, a quanto si apprende, al pacchetto di sanzioni contro l'organizzazione paramilitare russa della Wagner, che secondo l'Ue è coinvolta in attività di "destabilizzazione" e violazione dei diritti umani in Libia, Mali, Siria e Ucraina.

Le sanzioni riguardano, oltre alla Wagner, otto persone fisiche e tre entità legate all'agenzia russa e comprendono il divieto di viaggiare in Ue e il congelamento dei beni situati in Europa. La Wagner è accusata dall'Unione di "innescare violenze, depredare risorse naturali", nonché di essere fautrice di "intimidazioni nei confronti dei civili" in Siria, Libia, Ucraina e nella Repubblica Centrafricana. Inoltre, il gruppo paramilitare sta espandendo "la sua presenza maligna" nel Sahel e per questo costituisce una "minaccia" per gli abitanti di quelle aree, per la macroregione e per l'Ue, si legge nelle conclusioni del Consiglio Affari esteri.

Il via libera è arrivato all'unanimità e segnala "la forte determinazione dell'Ue nel proteggere i propri interesse e affrontare chi minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali", si legge ancora. (ANSA).