Ue, controlli confini dentro Schengen in casi eccezionali

(ANSA) - BRUXELLES, 13 DIC - L'Ue apre alla possibilità che ci siano controlli alle frontiere nell'area Schengen, ma solo in casi eccezionali, ovvero se un Paese membro affronta movimenti secondari massici e spiega che non può mettere in campo soluzioni alternative. E' questa, a quanto si apprende, una delle novità che la Commissione Ue si appresta ad apportare al codice Schengen in una proposta che sarà votata domani dal collegio dei commissari. La stessa proposta, per evitare un uso eccessivo della reintroduzione dei controlli, promuove con forza il ricorso a pattugliamenti congiunti delle frontiere e alla conclusione di accordi bilaterali. (ANSA).