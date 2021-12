Omicron: in Gb ricoveri e morti aumenteranno drasticamente

(ANSA) - LONDRA, 13 DIC - Ricoveri e decessi a causa della variante Omicron del Covid "aumenteranno drasticamente" nel Regno Unito nei prossimi giorni. Lo ha affermato il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, riferendo alla Camera dei Comuni.

Al momento la variante Omicron è stata riscontrata nel 20% dei casi in Inghilterra e nel 44% a Londra. "Ci aspettiamo che diventi la variante dominante nella capitale nelle prossime 48 ore", ha aggiunto il ministro. "Nhs England (il servizio sanitario inglese) ha appena annunciato che tornerà al suo più alto livello di preparazione alle emergenze, chiamato Level Four National Incident", ha affermato ancora Javid. "Ciò significa che la risposta dell'Nhs a Omicron sarà coordinata come uno sforzo nazionale piuttosto che guidato dai singoli trust (le aziende sanitarie)". (ANSA).