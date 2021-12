Covid: Scozia verso nuove strette, 'inevitabili'

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La Scozia si appresta a mettere in campo nuove misure restrittive per combattere l'aumento dei contagi, spinti dalla variante Omicron. Lo ha detto il segretario alla salute Humza Yousaf, intervenendo al programma radio Good Morning Scotland della Bbc: è "inevitabile" che il primo ministro Nicola Sturgeon annunci ulteriori misure anti-Covid domani in parlamento.

Da oggi in Scozia si accelera sul programma di vaccinazione con i booster, iniziando le somministrazioni agli over30, per passare entro fine settimana anche a tutti gli over18. (ANSA).