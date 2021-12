Covid: la Norvegia inasprisce le misure contro Omicron

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il governo della Norvegia annuncerà questa sera in una conferenza stampa un inasprimento delle misure anti-Covid. Lo riporta il Guardian.

"La situazione è grave, la diffusione dei contagi troppo alta, dobbiamo agire per limitare i danni", ha detto il premier Jonas Gahr St›re all'agenzia di stampa NTB.

La Norvegia sta facendo registrare in questi giorni numeri record sia per i nuovi casi che per i ricoveri. Gli aumenti sono in parte dovuti alla diffusione della variante Omicron.