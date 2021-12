Nuova Caledonia,aperti seggi per voto su indipendenza da Francia

(ANSA) - NOUMEA, 11 DIC - Si sono aperti alle ore 7 locali (le 21 in Italia) i seggi per il referendum con cui, per la terza volta dal 2018, gli abitanti della Nuova Caledonia, territorio francese nel Pacifico, sono chiamati a decidere se dichiarare o meno l'indipendenza dalla Francia.

Alla Nuova Caledonia, che si trova a circa 2.000 km a est dell'Australia, in un accordo politico risalente al 1988 è stato concesso di tenere tre referendum sull'indipendenza. I primi due, risalenti al 2018 e al 2020, sono entrambi stati respinti a maggioranza dai circa 185.000 elettori. (ANSA).