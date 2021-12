G7: Di Maio, multilateralismo unica via contro crisi globali

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "La riunione del G7 a Liverpool rappresenta un importante livello di coordinamento tra alleati che investono nel multilateralismo per risolvere le crisi globali. Oggi abbiamo discusso temi che interessano l'Italia come Libia, Mediterraneo allargato, tensioni in Ucraina, le grandi questioni che riguardano i cambiamenti climatici, gli investimenti e la crescita economica. E l'Italia resta convinta che l'unico strumento per soluzione delle controversie sia il multilateralismo, e continueremo ad investirci con tutte le nostre forze". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo la prima giornata dei lavori del G7 Esteri. (ANSA).