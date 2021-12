Turchia: inflazione continuerà a salire fino a fine 2021

(ANSA) - ISTANBUL, 10 DIC - L'inflazione in Turchia continuerà a crescere arrivando al 23,85% su base annua a fine 2021 segnando un aumento rispetto alla fine dell'anno scorso quando era al 19,31%. È questa la stima della Banca centrale riportata in una ricerca pubblicata oggi in cui si prevede anche un lieve calo dell'inflazione (22%) alla fine dei prossimi 12 mesi.

Secondo l'Istituto nazionale di statistica Tuik, a novembre è stato registrato un aumento dei prezzi del 21,3% su base annua.

Cifre fortemente contestate dai partiti di opposizione che denunciano un livello di inflazione molto più alto dei dati ufficiali.

La scelta della Banca centrale di abbassare il proprio tasso di interesse di riferimento al 15%, in linea con la visione economica del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha provocato recentemente una svalutazione record della lira turca che quest'anno ha perso quasi la metà del proprio valore rispetto al dollaro. Il crollo della valuta nazionale ha portato a un aumento di prezzi diffuso.

Ieri l'azienda americana Apple ha comunicato che alzerà nuovamente i prezzi dei suoi prodotti venduti in Turchia dopo un aumento del 25% deciso soltanto due settimane fa. (ANSA).