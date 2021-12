Spagna: fiumi esondati e allagamenti in zone del nord

(ANSA) - MADRID, 10 DIC - Precipitazioni intense hanno provocato esondazioni di fiumi, allagamenti e frane in aree del nord della Spagna, in particolare nelle regioni dei Paesi Baschi e della Navarra. Lo riportano i media iberici.

Nella zona nord di Pamplona, per esempio, ci sono punti intransitabili per la piena più consistente degli ultimi vent'anni del fiume Arga, riporta il Diario de Navarra.

In parti dei Paesi Baschi piove da 20 giorni consecutivi, una situazione che ha provocato numerosi disagi, come abitazioni, vie urbane o strade interurbane allagate. "Ci rimangono 24 ore difficili", ha affermato Josu Erkoreka, vicepresidente e assessore alla sicurezza dei Paesi Baschi.

Negli ultimi giorni, in diverse zone del nord della Spagna ci sono state anche intense nevicate, che hanno provocato problemi di circolazione su strade e autostrade. (ANSA).