Kate, William e i figli, cartolina di Natale dalla Giordania

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Anche quest'anni i duchi di Cambridge non hanno deluso le aspettative e hanno pubblicato la tradizionale foto di Natale, ma questa volta da una location diversa del Regno Unito.

La foto, infatti, è stata scattata durante una visita in Giordania e mostra il principe William, in bermuda e polo color cachi, seduto accanto a Kate che indossa un abito estivo verde scuro. Con loro i tre principini: Charlotte e George siedono una accanto al padre e l'altro vicino alla madre mentre il principe Louis è seduto davanti su un tappeto.

La fotografia è stata pubblicata da Kensington Palace sugli account dei social media dei Cambridge con la didascalia: "Felice di condividere una nuova immagine della famiglia, che compare sulla cartolina di Natale di quest'anno". (ANSA).