Covid: Russia, 30.873 nuovi casi e 1.176 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 10 DIC - In Russia nel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 30.873 nuovi casi di Covid-19 e 1.176 decessi provocati dalla malattia: lo riferisce il centro operativo nazionale anticoronavirus, ripreso dall'agenzia Interfax.

Stando ai dati del centro operativo anticoronavirus, in totale dall'inizio dell'epidemia in Russia sono stati rilevati 9.956.679 casi di Covid-19 e 287.180 persone sono morte a causa della malattia.

La Bbc riferisce che secondo l'agenzia statale russa di statistiche Rosstat più di 537.000 persone sono morte nel Paese tra l'aprile del 2020 e l'ottobre del 2021 dopo che è stata confermata o sospettata la malattia.

In Russia vivono circa 146 milioni di persone. (ANSA).