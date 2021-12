Scholz ha giurato al Bundestag, è nono cancelliere Germania

(ANSA) - BERLINO, 08 DIC - Il socialdemocratico Olaf Scholz ha giurato nel Bundestag come nuovo Bundeskanzler della Repubblica federale tedesca. Il nono dal 1949. Dopo l'elezione in Parlamento di stamani, e la nomina del Capo dello Stato Frank-Walter Steinmeier, questo è il momento cruciale della mattinata, che apre una nuova era per la Germania dopo 16 anni di cancellierato di Angela Meerkel. Scholz è atteso di nuovo al castello di Bellevue, il Quirinale tedesco, stavolta con tutti i suoi ministri. Il passaggio delle consegne in cancelleria è in programma alle 15. (ANSA).