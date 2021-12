Eruzione Canarie: in 36 ore distrutte 60 costruzioni

(ANSA) - MADRID, 07 DIC - La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull'isola spagnola di La Palma, nelle Canarie, ha distrutto in 36 ore circa 60 costruzioni fino a quel momento risparmiate. Lo hanno reso noto i responsabili del piano d'emergenza messo a punto per l'eruzione, iniziata lo scorso 19 settembre.

La distruzione di nuove aree finora risparmiate è dovuta a una lingua di lava che si è staccata da una colata precedente, invadendo superficie rimasta intaccata prima.

In totale, l'area colpita direttamente dall'eruzione è di 1.182 ettari, secondo dati delle autorità regionali. (ANSA).