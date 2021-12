Covid: Ue, Paesi meno vaccinati rischio per tutta l'Unione

(ANSA) - BRUXELLES, 07 DIC - "Ci sono ancora 6 Stati membri che hanno un tasso di vaccinazione Covid complessivo inferiore al 55% (Bulgaria, Romania, Slovacchia, Croazia, Polonia e Slovenia). I gruppi o le sacche di Paesi o regioni meno vaccinati rappresentano un rischio per l'Ue nel suo insieme. Dà respiro alle varianti più severe e trasmissibili. Non posso sottolineare abbastanza l'urgenza di vaccinare". Lo ha detto la commissaria europea, Stella Kyriakides, sollecitando "ad un'azione urgente e coordinata" a partire dai vaccini "per rispondere rapidamente all'evolversi della situazione" che definisce "difficile". (ANSA).