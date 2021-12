Droga a Westminster, trovate tracce di cocaina in 11 posti

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Scandalo a Westminster. Il Sunday Times riferisce che sono state rilevate tracce di cocaina in alcuni luoghi accessibili solo a persone con il pass parlamentare. E ora si parla di introdurre i cani antidroga nel Parlamento per frenare un fenomeno che a quanto pare dilaga.

Lo speaker della Camera, Sir Lindsay Hoyle, ha promesso un'indagine e la prossima settimana una Commissione si occuperà del caso, scrive ancora il Times. E, lanciando un monito a chiunque porti cocaina o altre sostanze illegali in Parlamento, lo speaker ha affermato di considerare la questione come una priorità e di voler vedere "la piena ed efficace applicazione della legge" con sanzioni gravi per coloro che trasgrediscono le regole. (ANSA).