Valérie Pécresse la candidata dei Républicains all'Eliseo

(ANSA) - PARIGI, 04 DIC - La presidente dell'Ile-de-France, la regione di Parigi, Valérie Pécresse, si è aggiudicata oggi con il 60,95% delle preferenze l'investitura per la candidatura alle elezioni presidenziali di aprile in rappresentanza del partito della destra neogollista, i Républicains. Sconfitto Eric Ciotti, il deputato che era il più a destra dello schieramento iniziale, con alcuni temi in comune con Eric Zemmour. (ANSA).