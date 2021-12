Med 2021: Massolo, il messaggio è che le persone contano

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto una settima edizione dei Med Dialogues piena di condizionamenti sanitari, costretta dagli eventi delle transizioni attorno a noi che è stata riflessa nei lavori": così il presidente dell'Ispi Giampiero Massolo, in chiusura del forum di Roma, organizzata falla Farnesina e dall'Istituto studi politici internazionali.

Massolo ha indicato le 5 parole che hanno contraddistinto questa edizione, sempre nella ricerca di un'agenda positiva per il Mediterraneo: metodo, incertezza, limite, prospettiva e persone. "Il vero messaggio di Med 2021 - ha sottolineato - è che le piazze, le persone contano. Non si possono gestire processi complessi senza le persone" (ANSA).