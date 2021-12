Libia: Borrell, elezioni necessarie per legittimazione governo

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "'Credo che le elezioni in Libia "siano necessarie. E' chiaro che per noi non sarà una bacchetta magica per risolvere i problemi, ma comunque porta a una legittimazione e abbiamo bisogno di un interlocutore legittimo attraverso le elezioni". E' quanto ha affermato l'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, intervenendo alla conferenza dei Med Dialogues promossi da Farnesina e Ispi che si chiude oggi a Roma.

Le elezioni saranno difficili, "in un Paese così diviso tra est e ovest, ma servono" - ha proseguito Borrell. "Altrimenti come potremmo dividere le risorse, come facciamo a gestire il Paese? Proprio partendo consapevoli da queste difficoltà, è giusto che le elezioni si svolgano. Noi siamo pronti a mandare gli osservatori nel Paese. Certo c'è sempre la possibilità che possano essere rinviate, ma non si potrà farlo per sempre", ha concluso. (ANSA).