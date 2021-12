Macron, aerei ed elicotteri a Emirati per nostra sicurezza

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Con gli Emirati arabi uniti, sigliamo oggi la vendita di 80 aerei Rafale e di 12 elicotteri Caracal. Con fiducia, agiamo insieme per la nostra sicurezza".

Lo ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron oggi in visita a Dubai.

"Una parte della nostra sicurezza si gioca in Medio Oriente.

E' per questo che agiamo per risolvere le crisi che generano instabilità, terrorismo e sofferenze. Dobbiamo continuare, approfondire, chiarire ciò che deve essere chiarito, parlare con tutti coloro che possono contribuire", aveva dichiarato in un tweet precedente. (ANSA).