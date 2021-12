Di Maio, pronti ad ogni misura per non chiudere l'Italia

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Noi in questo momento possiamo permetterci il lusso di non discutere ancora di obbligo vaccinale solo perché abbiamo l'87% della popolazione (target, ndr) che è vaccinata. Lo dobbiamo agli italiani, e dobbiamo continuare a lavorare affinché quella parte rimanente la si possa convincere a vaccinarsi. Tutte le misure che la comunità scientifica proporrà per evitare la chiusura del Paese, noi le dobbiamo adottare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine dei Med Dialogues.

