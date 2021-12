Sánchez, green pass e vaccini per non fermare il turismo

(ANSA) - MADRID, 02 DIC - Green pass e vaccinazione anti-covid universale sono gli strumenti migliori per "garantire la mobilità sicura" delle persone, evitando uno stop del turismo a causa dei problemi legati alla pandemia: è l'opinione di Pedro Sánchez, primo ministro della Spagna.

Intervenendo all'assemblea generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (Omt), in corso a Madrid, Sánchez ha affermato che la ripresa economica dopo la pandemia "non può fermarsi, non può rallentare, specialmente in un settore così importante per la Spagna come il turismo". Il premier ha poi sottolineato anche che a ottobre la Spagna ha ricevuto la visita di 5,1 milioni di turisti internazionali, "una crescita del 400% rispetto a ottobre dell'anno scorso". (ANSA).