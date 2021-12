Covid: Gb ordina 114 mln di dosi aggiuntive Pfizer e Moderna

(ANSA) - LONDRA, 02 DIC - Il governo britannico ha annunciato di aver ordinato 114 milioni di dosi aggiuntive di vaccino contro il Covid-19 dai colossi farmaceutici Pfizer-BioNTech e Moderna per rafforzare il suo impegno nei prossimi due anni. Lo riferisce il Guardian Gli ordini - 60 milioni di dosi extra del vaccino Moderna e 54 milioni in più di iniezioni Pfizer-BioNTech - arrivano mentre la Gran Bretagna espande il suo programma di richiamo in seguito all'emergere della variante Omicron.

Il paese si è prefissato l'obiettivo di due mesi per somministrare una terza dose a tutti gli adulti di età superiore ai 18 anni dopo aver dimezzato a tre mesi il tempo necessario tra una vaccinazione e l'altra. (ANSA).