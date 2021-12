Spagna: Sánchez, ripresa accelera, basi solide per crescita

(ANSA) - MADRID, 01 DIC - "La ripresa economica sta accelerando gradualmente nel corso dell'anno e nel 2022 il ritmo sarà ancora più alto. Saremo una delle economie Ue in maggior espansione". Lo afferma il premier spagnolo Pedro Sánchez, mostrando ottimismo nonostante le nuove stime Ocse per il Paese iberico abbassino le aspettative di crescita: dal 6,8% al 4,5% nel 2021 e dal 6,6% al 5,5% nel 2022.

"La Spagna affronta il futuro su basi molto solide", ha aggiunto Sánchez dall'Egitto, dove è in missione. "Anche i dati sul lavoro sono molto positivi", ha affermato, "abbiamo 20 milioni di persone attivi, cioè in solo un anno e mezzo abbiamo superato i livelli pre-pandemici". (ANSA).