Oms, Omicron sembra più trasmissibile, ma servono più dati

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Non abbiamo tutte le informazioni sulla trasmissibilità" della variante Omicron del Covid "anche se c'è qualche elemento suggerisce che sia più trasmissibile".

Lo ha detto il capo per le emergenze dell'Oms Maria Van Kerkhove in una conferenza stampa dell'Agenzia dell'Onu sull'andamento della pandemia di coronavirus precisando che nei "prossimi giorni, non settimane", si dovrebbero avere più informazioni sulla nuova variante e wche c'è comunque la possibilità che Omicron possa diventare "più trasmissibile in futuro". L'Oms avverte, inoltre, tutti i Paesi del mondo che il "mix tossico" di una bassa copertura vaccinale e di poche persone testate potrebbe continuare a generare nuove varianti. "Nel mondo abbiamo un mix tossico di bassa copertura vaccinale e molti pochi test", che continuerà a generare varianti a meno che non si trovi una soluzione", ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Almeno 23 paesi hanno ora segnalato casi di Omicron e prevediamo che il numero cresca", ha aggiuntoho . "Non dovrebbe sorprenderci, questo è ciò che fanno i virus ed è ciò che questo virus continuerà a fare finché gli permetteremo di continuare a diffondersi", ha detto ancora sottolineando che "la fine della pandemia non è una questione di fortuna, è una scelta". (ANSA).