Oms, Natale in lockdown? Ci vuole pazienza

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Alla domanda se i paesi europei debbano prepararsi per un Natale in lockdown durante una conferenza stampa dell'Oms sull'andamento della pandemia di Covid, il direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Onu Michael Ryan, ha detto che bisogna "essere pazienti" e aspettare di saperne di più sulla variante Omicron.

Nel frattempo, ha sottolineato, i governi in Europa esaminino la loro situazione epidemiologica, introducano misure di controllo, aumentino la sorveglianza e i test e garantiscano che a coloro che sono vulnerabili o a rischio venga offerto il vaccino. (ANSA).