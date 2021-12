L'Ue lancia il piano alternativo alla Via della Seta

(ANSA) - BRUXELLES, 01 DIC - La Commissione Ue lancia il piano Global Gateway da 300 miliardi distribuiti da qui al 2027.

"Con il Global Gateway facciamo un passo in più per appoggiare investimenti e infrastrutture nel resto del mondo. I Paesi hanno bisogno di partner di fiducia per conseguire progetti sostenibili, segnati da alta trasparenza e buona governance.

Vogliamo mostrare che un approccio democratico fondato sui valori può affrontare le sfide globali", sono le parole con cui la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha lanciato il piano, ritenuto alternativo a quello della Via della Seta lanciato dalla Cina. (ANSA).