Ecdc potrà dare raccomandazioni a Stati su gestione epidemie

(ANSA) - BRUXELLES, 30 NOV - Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) monitorerà la risposta alle epidemie da parte degli Stati e potrà fornire alle autorità nazionali raccomandazioni per migliorarla. E' una delle nuove prerogative dell'Agenzia Ue con sede a Stoccolma, secondo un accordo tra Europarlamento e Consiglio Ue, che rinnova e rafforza il mandato dell'Ecdc.

Grazie all'accordo, l'Ecdc coordinerà l'armonizzazione delle procedure di raccolta, convalida, analisi e diffusione dei dati a livello nazionale, creerà e gestirà banche dati per la sorveglianza epidemiologica e lavorerà allo sviluppo di approcci per produrre dati comparabili in tutta l'Ue. Previsto anche il monitoraggio, analisi delle lacune e raccomandazioni circa la capacità dei sistemi sanitari nazionali di affrontare le epidemie rilevare. Il nuovo mandato è stato proposto nel 2020 dalla Commissione europea come parte del pacchetto "Unione della salute". (ANSA).